Дмитрий Губерниев раскритиковал празднование столетия «Спартака»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал празднование столетия московского «Спартака».



«Я вот не пойму!!! В 1935 году братья Старостины, особенно Николай Петрович, и главный комсомолец СССР Косарев придумали ДСО «Спартак»!!! И тогда же была образована футбольная команда «Спартак»!!! Но почему сейчас отмечают столетие клуба??? Что за обман и враки???



Это примерно как отмечать день рождения «Матч ТВ» с момента старта, например, телеканала «Спорт»… Всякие «Промкооперации» и прочие команды артелей никакого отношения к названию «Спартак» не имеют…



Короче, поздравляю, господа, соврамши…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



18 апреля 1922 года Московский клуб спорта (МКС) провёл первую товарищескую игру с Замоскворецким клубом спорта (ЗКС), в котором победил со счётом 3:2.



«Спартак» является 10-кратным чемпионом России. Последний титул московская команда завоевала в сезоне-2016/2017 под руководством итальянского тренера Массимо Карреры. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» после 25 туров располагается на 10-м месте, набрав 31 очко.