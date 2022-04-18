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Дмитрий Губерниев раскритиковал празднование столетия «Спартака»

Дмитрий Губерниев раскритиковал празднование столетия «Спартака»
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал празднование столетия московского «Спартака».

«Я вот не пойму!!! В 1935 году братья Старостины, особенно Николай Петрович, и главный комсомолец СССР Косарев придумали ДСО «Спартак»!!! И тогда же была образована футбольная команда «Спартак»!!! Но почему сейчас отмечают столетие клуба??? Что за обман и враки???

Это примерно как отмечать день рождения «Матч ТВ» с момента старта, например, телеканала «Спорт»… Всякие «Промкооперации» и прочие команды артелей никакого отношения к названию «Спартак» не имеют…

Короче, поздравляю, господа, соврамши…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

18 апреля 1922 года Московский клуб спорта (МКС) провёл первую товарищескую игру с Замоскворецким клубом спорта (ЗКС), в котором победил со счётом 3:2.

«Спартак» является 10-кратным чемпионом России. Последний титул московская команда завоевала в сезоне-2016/2017 под руководством итальянского тренера Массимо Карреры. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» после 25 туров располагается на 10-м месте, набрав 31 очко.

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