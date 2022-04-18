Фанаты «Челси» раскритиковали Ромелу Лукаку

Поклонники лондонского «Челси» в социальных сетях раскритиковали нападающего клуба Ромелу Лукаку после того, как он промахнулся из убойной позиции в победном матче с «Кристал Пэлас» в полуфинале Кубка Англии сезона-2021/2022 (2:0), сообщает Daily Mail.
Лукаку не попал в стартовый состав и вышел на поле на 77-й минуте встречи. В одной из следующих атак «аристократов» Тимо Вернер отдал передачу на Ромелу Лукаку, который с двух метров не попал в ворота соперника.
Поклонники «Челси» поспешили раскритиковать Лукаку за то, что он не смог реализовать голевой момент, а один из фанатов в социальных сетях призвал клуб продать бельгийского нападающего.
«Лукаку не смог бы попасть в воду, если бы выпадал из лодки». «Промах Лукаку продемонстрировал, почему ему не удаётся занять постоянное место в команде Тухеля, вот почему я всегда выбираю Тимо Вернера», — приводит слова фанатов источник.
В нынешнем сезоне Лукаку принял участие в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и двумя результативными передачами.
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