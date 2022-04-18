Маркиньос раскритиковал фанатов «ПСЖ»

Бразильский защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос раскритиковал фанатов своего клуба.



«Я не ожидал от них такого. Это было не то время для подобного акта. Я бы ещё понял, если бы они не получили ответа. Им следует отставить свою гордыню в сторону. Как футболист я не могу согласиться с ними», — рассказал Маркиньос в эфире Prime Video.



Напомним, болельщики «ПСЖ» в игре с «Марселем» отказались от шумовой поддержки в знак протеста против отсутствия изменений в клубе после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Реала».



17 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже в рамках 32-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Пари Сен-Жермен» принимал «Марсель». Хозяева одержали победу – 2:1.