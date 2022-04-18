«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» поборются за защитника «Норвича»

Защитник «Норвича» Максимилиан Ааронс может пойти на повышение ближайшим летом. В услугах 22-летнего англичанина заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», информирует The Sun.

Согласно сведениям источника, для «красных дьяволов» Ааронс является приоритетным вариантом усиления на позицию правого защитника, а «канониры» и вовсе уже ведут переговоры с футболистом. «МЮ» и «Арсенал» привлекает долгосрочная перспектива сотрудничества с молодым Ааронсом. Сумма трансфера Максимилиана может составить порядка € 24 млн.

В нынешнем сезоне Максимилиан Ааронс провёл 28 матчей в английской Премьер-лиге и отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 22 млн.