«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» поборются за защитника «Норвича»
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Защитник «Норвича» Максимилиан Ааронс может пойти на повышение ближайшим летом. В услугах 22-летнего англичанина заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», информирует The Sun.
Согласно сведениям источника, для «красных дьяволов» Ааронс является приоритетным вариантом усиления на позицию правого защитника, а «канониры» и вовсе уже ведут переговоры с футболистом. «МЮ» и «Арсенал» привлекает долгосрочная перспектива сотрудничества с молодым Ааронсом. Сумма трансфера Максимилиана может составить порядка € 24 млн.
В нынешнем сезоне Максимилиан Ааронс провёл 28 матчей в английской Премьер-лиге и отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 22 млн.
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