Ришарлисон хочет покинуть «Эвертон» из-за интереса «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон де Андраде готов покинуть стан «ирисок» из-за интереса к нему со стороны «Манчестер Юнайтед», информирует Football Insider.
Согласно сведениям источника, бразильский форвард дал указание своему агенту найти новый клуб, в который Ришарлисон перейдёт по окончании нынешнего сезона. Кроме того, футболист уже провёл с руководством «Эвертона» переговоры, на которых озвучил свою позицию. Основательный интерес к Ришарлисону проявляет именно «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне 24-летний Ришарлисон забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи в 26 матчах за «Эвертон». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 50 млн.
Напомним, в сезоне-2020/2021 Ришарлисон сыграл в составе «Эвертона» 40 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три голевые передачи. Ранее СМИ приписывали интерес к нему со стороны «Барселоны» и «Реала», а также французского «ПСЖ».
- 17 апреля 2022
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