Форвард «Локомотива» Изидор прокомментировал ничью в матче с «Сочи»

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал ничейный результат матча 25-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2). Напомним, именно дубль француза спас железнодорожников от поражения.

«Это была тяжёлая игра для нас. «Сочи» рано забил гол. Мы старались играть в нашу игру, но вначале нам это не удавалось. На поле сегодня было очень жарко. В первом тайме на нашем игроке сфолили, был поставлен пенальти. И я очень рад, что мне удалось его реализовать. На второй тайм мы вышли намного более сконцентрированными, нам удалось сравнять счёт, 2:2. К концу матча мы ещё больше взвинтили обороты, больше доминировали. И вы помните этот момент, который возник на последней минуте. Если бы мы его использовали, то могли бы выиграть эту встречу.

Мы не бросались, больше ждали соперника, реагировали на их действия. При возможности сыграть сразу вперёд — на меня, на Кухту или на Керка — игроки не колебались и сразу играли в атаку. Во втором тайме у нас пошла прямая, более вертикальная игра», — приводит слова Изидора официальный сайт «Локомотива».