Юрий Сёмин пожелал «Спартаку» в 100-летие клуба не растерять болельщиков
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил московский «Спартак» со 100-летием.
«Самое важное, что «Спартак» — это громадное количество болельщиков, которые всегда во все времена поддерживали клуб. «Спартак» — это большие успехи в разные периоды. «Спартак» — это народная команда. Пожелания: дальнейших успехов, не растерять болельщиков и стабилизировать своей игрой победы», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В следующем матче «Спартаку» предстоит встретиться с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу.
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