Глава МИД РФ: с грустью вспоминаю годы, когда наш футбол был без «варягов» и легионеров

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров высказался на тему постоянства футболистов в наше время.

«Иногда с грустью вспоминаю прошлые годы, когда у нас не было «варягов», легионеров и когда переход футболиста из одной команды в другую был целым событием. Если уж человек появлялся в «Спартаке», «Динамо», ЦСКА — у ЦСКА была особая статья, — то там и оставался играть.

В «Спартаке» для меня — это Георгий Джикия, капитан уже много лет, по-настоящему символ команды. Но в большинстве других случаев год-два поиграл, перешёл, три-четыре — легионер. Да, легионеры забивают голы, показывают на эмблему, приветствуют трибуны, но что-то не то. Нет этого постоянства.

Сейчас футбольные тренеры, спортивные, генеральные директоры команд и агенты соревнуются в том, кто и как более умело потратит деньги, чтобы где-то кого-то купить, найти на пару сезонов. Наверное, это жизнь, никуда от этого не деться. Если мы хотим развивать футбол, то в своём соку вариться неправильно. Но что-то ушло с той традиции. Надеюсь, вернётся», — приводит слова Лаврова ТАСС.