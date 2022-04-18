Глава МИД РФ: с грустью вспоминаю годы, когда наш футбол был без «варягов» и легионеров

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров высказался на тему постоянства футболистов в наше время.
«Иногда с грустью вспоминаю прошлые годы, когда у нас не было «варягов», легионеров и когда переход футболиста из одной команды в другую был целым событием. Если уж человек появлялся в «Спартаке», «Динамо», ЦСКА — у ЦСКА была особая статья, — то там и оставался играть.
В «Спартаке» для меня — это Георгий Джикия, капитан уже много лет, по-настоящему символ команды. Но в большинстве других случаев год-два поиграл, перешёл, три-четыре — легионер. Да, легионеры забивают голы, показывают на эмблему, приветствуют трибуны, но что-то не то. Нет этого постоянства.
Сейчас футбольные тренеры, спортивные, генеральные директоры команд и агенты соревнуются в том, кто и как более умело потратит деньги, чтобы где-то кого-то купить, найти на пару сезонов. Наверное, это жизнь, никуда от этого не деться. Если мы хотим развивать футбол, то в своём соку вариться неправильно. Но что-то ушло с той традиции. Надеюсь, вернётся», — приводит слова Лаврова ТАСС.
- 18 апреля 2022
-
13:27
-
13:16
-
13:14
-
12:59
-
12:49
-
12:47
-
12:25
-
12:23
-
12:15
-
12:14
-
12:07
-
12:06
-
11:56
-
11:48
-
11:41
-
11:40
-
11:28
-
11:19
-
11:14
-
11:09
-
11:03
-
10:46
-
10:45
-
10:43
-
10:26
-
10:13
-
10:13
-
09:56
-
09:27
-
09:26
-
09:18
-
09:06
-
08:57
-
08:44
-
08:30