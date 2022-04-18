Уткин: странно судить «Спартак» за выбор даты юбилея. Сейчас люди даже пол себе выбирают
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Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался по поводу 100-летия московского «Спартака».
«Итак, ФК «Спартак» сегодня празднует столетний юбилей. Мне, как и Никите Павловичу Симоняну, годом рождения «Спартака» видится 1935-й. Когда он, собственно, стал «Спартаком».
Но и вправду были команды, по отношению к которым «Спартак» стал правопреемником. Мне исполнится в 2035-м семьдесят три, если доживу.
Но история, строго говоря, не наука, и время наше остаётся до известной степени свободным. Согласитесь, если сейчас человек может выбирать себе пол, и для этого существует масса промежуточных вариантов, то было бы странно запрещать выбирать себе дату юбилея», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
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