Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уткин: странно судить «Спартак» за выбор даты юбилея. Сейчас люди даже пол себе выбирают

Уткин: странно судить «Спартак» за выбор даты юбилея. Сейчас люди даже пол себе выбирают
Комментарии

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался по поводу 100-летия московского «Спартака».

«Итак, ФК «Спартак» сегодня празднует столетний юбилей. Мне, как и Никите Павловичу Симоняну, годом рождения «Спартака» видится 1935-й. Когда он, собственно, стал «Спартаком».

Но и вправду были команды, по отношению к которым «Спартак» стал правопреемником. Мне исполнится в 2035-м семьдесят три, если доживу.

Но история, строго говоря, не наука, и время наше остаётся до известной степени свободным. Согласитесь, если сейчас человек может выбирать себе пол, и для этого существует масса промежуточных вариантов, то было бы странно запрещать выбирать себе дату юбилея», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Новость по теме
Дмитрий Губерниев раскритиковал празднование столетия «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022