Изидор и Бензема — в команде недели от L'Equipe среди французских игроков

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор попал в команду недели по версии издания L'Equipe среди всех французских футболистов. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте издания.

Фото: L'Equipe

Также в список лучших французских игроков на прошлой неделе попали нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку и защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате.

21-летний французский форвард забивает за московскую команду в шестой игре чемпионата России подряд. Изидор повторил рекордную серию полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, который также забивал шесть матчей подряд в РПЛ.



Форвард «Локомотива» поражал ворота «Химок», ЦСКА, «Ахмата», «Спартака», «Ростова» и «Сочи». На счету Изидора семь голов в этих встречах.