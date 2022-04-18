Виктор Гусев: с некой опаской надеюсь, что «Динамо» станет чемпионом в этом сезоне

Спортивный журналист Виктор Гусев высказался о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
«Сложно говорить о чемпионстве в этом сезоне, потому что «Динамо» уже не зависит от самого себя. К сожалению, личные встречи с «Зенитом» уже сыграны. Нужно надеяться не только на свои победы, а ещё и на то, что «Зенит» будет терять очки. Мы — «Динамо», можем напрячься, нам вполне по силам выиграть все матчи. С некой опаской я очень надеюсь, что будет золото, но, боюсь, это будет очень сложно.
Если будет серебро — это потрясающее достижение. Мы опережаем все московские команды, да и серебряная медаль сама по себе — хорошо. Серебро самоценно — неважно, подкрепляется ли это выходом в Лигу чемпионов, потому что для меня это всегда было дополнением. Серебром и бронзой можно гордиться отдельно и независимо», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
«Динамо» в 25 матчах набрало 52 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (55).
- 18 апреля 2022
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