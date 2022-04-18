«Барселона» — «Кадис»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 18 апреля, состоится матч «Барселона» — «Кадис». Встреча 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Кадис».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре. Помогать ему будут ассистенты Айтор Вильяте Мартинес и Антонио Сересо Парфеноф. В роли резервного рефери выступит Даниэль Паленсия Кабальеро.



«Барселона» набрала 60 очков в 30 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Кадис» (28) — на 18-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (75). Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».

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