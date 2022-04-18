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Объявлена символическая сборная 25-го тура РПЛ по версии WhoScored

Объявлена символическая сборная 25-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Лучшим футболистом тура стал нападающий «Зенита» Юри Алберто, получивший оценку 8,4. В матче 25-го тура чемпионата России с «Уралом» Алберто забил гол и отдал результативную передачу. Встреча завершилась победой санкт-петербургского клуба со счётом 3:1.

Сборная 25-го тура РПЛ: Илья Помазун («Урал», 7,8), Далер Кузяев («Зенит», 7,7), Монтассар Тальби («Рубин», 8,1), Захар Волков («Химки», 7,8), Мацей Рыбус («Локомотив», 8,0), Денис Макаров («Динамо», 8,3), Николай Калинский («Нижний Новгород», 8,2), Дуглас Сантос («Зенит», 8,1), Дмитрий Полоз («Ростов», 8,0), Юри Алберто («Зенит», 8,4), Николай Комличенко («Ростов», 8,1).

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