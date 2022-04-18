В РПЛ объяснили, почему отказали «Ахмату» в переносе матча 27-го тура с ЦСКА
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В пресс-службе Российской Премьер-Лиги сообщили, что матч 27-го тура чемпионата страны «Ахмат» — ЦСКА пройдёт в запланированную дату.
«РПЛ обсудила с ФК «Ахмат» и ПФК ЦСКА, основным вещателем и РФС возможность переноса матча 27-го тура «Ахмат» — ЦСКА с 1 мая на 30 апреля по просьбе клуба из Грозного.
Все временные слоты для телетрансляции матча в этот день уже были заняты, и проведение пятого матча в день приведёт к потере зрительской аудитории и, что критически важно, не позволит обеспечить VAR на игре. Также часть болельщиков ЦСКА уже приобрела билеты на матч и забронировала проживание в городе. «Ахмат» отозвал своё письмо с просьбой о переносе. Игра состоится 1 мая», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РПЛ.
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