Ашот Хачатурянц сообщил, что в РПЛ поступил запрос о переносе матча «Ахмат» — ЦСКА

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц сообщил, что в РПЛ поступил запрос о переносе матча 27-го тура «Ахмат» — ЦСКА. Ранее «Чемпионат» сообщал, что грозненский клуб обратился к армейцам с просьбой перенести матч с 1 мая на 30 апреля из-за окончания Рамадана.
«В РПЛ поступил запрос о переносе матча «Ахмат» — ЦСКА», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ахмат» — ЦСКА запланирован на 1 мая. Встреча должна состояться на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Московский ЦСКА в 25 матчах набрал 44 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022. «Ахмат» (32) — на 8-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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