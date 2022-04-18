Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хвича Кварацхелия забил первые голы за «Динамо Батуми»

Хвича Кварацхелия забил первые голы за «Динамо Батуми»
Комментарии

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия забил первые голы после перехода в «Динамо Батуми».

Сегодня, 18 апреля, проходит встреча 8-го тура чемпионата Грузии между «Динамо Батуми» и «Гагрой» (3:1, матч продолжается). Кварацхелия забил первый гол в составе «Динамо Батуми» на 7-й минуте встречи. Голевой пас ему отдал бразильский нападающий Фламарион.

На 27-й минуте встречи Кварацхелия оформил дубль. Голевую передачу выполнил Сандро Алтунашвили.

«Динамо Батуми» до этого тура в сезоне-2021/2022 выиграл пять матчей в Чемпионате Грузии, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.

Хвича Кварацхелия сначала приостановил, а затем и расторг контракт с казанским «Рубином» по обоюдному согласию 31 марта 2022 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022