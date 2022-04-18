Хвича Кварацхелия забил первые голы за «Динамо Батуми»

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия забил первые голы после перехода в «Динамо Батуми».



Сегодня, 18 апреля, проходит встреча 8-го тура чемпионата Грузии между «Динамо Батуми» и «Гагрой» (3:1, матч продолжается). Кварацхелия забил первый гол в составе «Динамо Батуми» на 7-й минуте встречи. Голевой пас ему отдал бразильский нападающий Фламарион.



На 27-й минуте встречи Кварацхелия оформил дубль. Голевую передачу выполнил Сандро Алтунашвили.



«Динамо Батуми» до этого тура в сезоне-2021/2022 выиграл пять матчей в Чемпионате Грузии, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.



Хвича Кварацхелия сначала приостановил, а затем и расторг контракт с казанским «Рубином» по обоюдному согласию 31 марта 2022 года.