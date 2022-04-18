Ральф Рангник сравнил схожесть своего видения футбола с видением Юргена Клоппа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о футбольных идеях наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
«Клопп построил эту команду за шесть с половиной лет. 6-7 его игроков раньше были моими игроками. Мы подписывали их в наши клубы, когда их никто не знал.
Неудивительно, что «Ливерпуль», вероятно, команда с наибольшим количеством игроков из наших бывших клубов. Их подход, их стиль футбола, то, как они хотят играть, очень похожи на стиль команд, где я работал.
Я говорю не о том, какое влияние оказал на этих игроков. Речь о схожих футбольных идеях. Мы с Юргеном давно знаем друг друга, я знаю, как он хочет играть, и шесть игроков из моих бывших клубов в его команде неслучайно», – цитирует наставника «Манчестер Юнайтед» Sky Sports.
Ранее в командах, где работал Рангник выступали нынешние игроки мерсисайдцев Садио Мане, Роберто Фирмино, Жоэль Матип, Ибраима Конате, Наби Кейта и Такуми Минамино.
- 18 апреля 2022
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