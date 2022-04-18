Юрий Сёмин отреагировал на дебютные голы Хвичи Кварацхелии за «Динамо Батуми»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал дебютные голы экс-игрока железнодорожников Хвичи Кварацхелии за «Динамо Батуми».

«Самое хорошее и важное, что Кварацхелия имеет игровую практику и выходит на поле. Судя по результатам, выступает хорошо. В Грузии он будет поддерживать свои кондиции!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Полузащитник сборной Грузии отметился дублем в ворота «Гагры» в матче 8-го тура чемпионата Грузии. «Динамо Батуми» до этого тура в сезоне-2021/2022 выиграл пять матчей в чемпионате Грузии, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.

Ранее Хвича Кварацхелия сначала приостановил, а затем и расторг контракт с казанским «Рубином» по обоюдному согласию 31 марта 2022 года. В России игрок выступал за «Рубин» и «Локомотив».