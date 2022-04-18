Уэйн Руни: хочу быть тем, кто вернёт болельщикам «Дерби Каунти» счастливые дни

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни отметил, что не собирается покидать клуб после вылета из Чемпионшипа.



«Я никогда не видел, чтобы после вылета команды из Чемпионшипа болельщики так её поддерживали. Мы получали эту великолепную поддержку на протяжении всего сезона. Конечно, я разочарован, опечален, расстроен, но я горжусь. В некотором смысле мы можем подвести черту под тем, что произошло, и начать возрождение клуба. Нужно попытаться двигаться вперёд.



Я хочу восстановить этот клуб. Он многое значит для болельщиков, это особенный клуб, и мы все гордимся тем, что работаем здесь. Я хочу быть тем, кто вернёт болельщикам «Дерби Каунти» счастливые дни», — приводит слова Руни Sky Sports.



Ранее «Дерби Каунти» потерял шансы на сохранение прописки во втором по силе дивизионе Англии.

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