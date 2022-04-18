«Рома» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 12 матчей
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ФК «Рома» в 33-м туре Серии А на выезде сыграл вничью с «Наполи» (1:1). Забив на 91-й минуте, одно очко для римской команды заработал Стефан Эль-Шаарави.
Этот матч стал для «Ромы» 12-м подряд в Серии А, который ей удалось завершить, не проиграв. На этом отрезке команда Жозе Моуринью победила в семи матчах и ещё пять встреч свела вничью. Последнее поражение «Ромы» было 9 января в матче с «Ювентусом» (3:4).
После 33 сыгранных туров римская команда располагается на пятом месте в таблице Серии А, набрав 58 очков. В следующем туре «Рома» встретится в гостях с миланским «Интером».
Напомним, ранее подопечным Жозе Моуринью удалось выйти в полуфинал Лиги конференций. В 1/4 финала римляне по сумме двух встреч обыграли норвежский «Будё-Глимт» (5:2).
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