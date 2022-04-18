«Манчестер Юнайтед», «Реал» и многие другие выразили соболезнования Криштиану Роналду

ФК «Манчестер Юнайтед» выразил соболезнования Криштиану Роналду в связи со смертью новорождённого сына.
«Твоя боль — наша боль, Криштиану. Желаем сил и любви тебе и твоей семье в это время», — говорится в сообщении в официальном «твиттере» «Манчестер Юнайтед».
Также соболезнования своему бывшему футболисту и лучшему бомбардиру в истории клуба выразил мадридский «Реал».
«Реал», его президент и совет директоров глубоко опечалены смертью одного из малышей, которых ожидали наш дорогой Криштиану Роналду и Джорджина Родригес», — говорится в сообщении на официальном сайте «Реала».
Свои соболезнования также выразили сборная Португалии по футболу, португальский «Спортинг», в котором начинал карьеру Роналду, английский «Манчестер Сити», московские «Локомотив» и «Спартак», английская футбольная Премьер-лига, испанская Ла Лига, а также многие известные футболисты и спортсмены.
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