«Манчестер Юнайтед», «Реал» и многие другие выразили соболезнования Криштиану Роналду

ФК «Манчестер Юнайтед» выразил соболезнования Криштиану Роналду в связи со смертью новорождённого сына.



«Твоя боль — наша боль, Криштиану. Желаем сил и любви тебе и твоей семье в это время», — говорится в сообщении в официальном «твиттере» «Манчестер Юнайтед».

Также соболезнования своему бывшему футболисту и лучшему бомбардиру в истории клуба выразил мадридский «Реал».

«Реал», его президент и совет директоров глубоко опечалены смертью одного из малышей, которых ожидали наш дорогой Криштиану Роналду и Джорджина Родригес», — говорится в сообщении на официальном сайте «Реала».

Свои соболезнования также выразили сборная Португалии по футболу, португальский «Спортинг», в котором начинал карьеру Роналду, английский «Манчестер Сити», московские «Локомотив» и «Спартак», английская футбольная Премьер-лига, испанская Ла Лига, а также многие известные футболисты и спортсмены.