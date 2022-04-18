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Защитник «Челси» оценил, когда команда сможет вернуться в борьбу за чемпионство в АПЛ

Защитник «Челси» оценил, когда команда сможет вернуться в борьбу за чемпионство в АПЛ
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Защитник «Челси» Маркос Алонсо рассказал, когда его команда будет готова вступить в борьбу за чемпионство в английской Премьер-лиге.

«Мы уже видели несколько лет назад, когда мы последний раз выигрывали чемпионат, что можем на равных бороться с остальными претендентами на титул.

Я думаю, мы можем выиграть какой угодно трофей у кого угодно, нам просто нужно добавить стабильности на протяжении сезона. Постараемся выступить лучше в следующем сезоне», — приводит слова Алонсо Sky Sports.

Последний раз «Челси» становился чемпионом Англии в сезоне-2016/2017 под руководством Антонио Конте. В нынешнем розыгрыше АПЛ подопечные Томаса Тухеля занимают третью строчку турнирной таблицы, набрав 62 очка в 30 матчах.

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