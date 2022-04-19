«Барселона» впервые за 19 лет проиграла два домашних матча подряд во всех турнирах

«Барселона» впервые с 2003 года проиграла два домашних матча подряд во всех турнирах, сообщается в «твиттере» Gracenote.

Напомним, 18 апреля «Барселона» проиграла «Кадису» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

14 апреля «Барселона» на своём поле уступила «Айнтрахту» в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы со счётом 2:3 и завершила участие в турнире.

«Барселона» набрала 60 очков в 31 матче и занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Кадис», в свою очередь, после этой победы набрал 31 очко и покинул зону вылета. Сейчас команда располагается на 16-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (75).