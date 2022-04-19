Хави — о поражении «Барселоны»: сейчас нужно быть предельно самокритичными

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результат матча 32-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (0:1).



«Кадис» агрессивно действовал в обороне, был хорошо организован. Нам было трудно. Мы должны проанализировать свою работу и двигаться дальше. Мы продолжаем борьбу за Лигу чемпионов. Прошлая неделя получилась плохой, мы должны всё изменить как можно скорее.



У нас было три хороших момента, но мы должны забивать и выигрывать. Сейчас нужно быть предельно самокритичными. Нужно изменить негативную динамику. Мы не были эффективны», — приводит слова Хави Movistar.



«Барселона» набрала 60 очков в 31 матче и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Кадис» (31) после этой победы покинул зону вылета и располагается на 16-м месте.