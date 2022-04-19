Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Магуайр поделился ожиданиями перед матчем «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Гарри Магуайр поделился ожиданиями перед матчем «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем» в 30-м туре английской Премьер-лиги.

«Для нас поехать на «Энфилд», хорошо выступить и получить три очка было бы очень хорошим исходом. Мы очень хотим победить и порадовать болельщиков, которые потрясающе поддерживают нас в этом непростом сезоне. Это — игра, которую мы с нетерпением ждали. Нам придется выложиться на максимум, чтобы достичь хорошего результата», — приводит слова Магуайра Sky Sports.

Напомним, встреча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 19 апреля, в 22:00 мск в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». На данный момент «Манчестер Юнайтед», набрав 54 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Ливерпуль» с 73 баллами — второе. На первой строчке располагается «Манчестер Сити» (74).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022