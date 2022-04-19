Эль-Шаарави установил необычное достижение в этом сезоне

«Рома» в 33-м туре Серии А на выезде сыграла вничью с «Наполи» (1:1). Единственный гол за римский клуб с передачи Тэмми Абрахама забил Стефан Эль-Шаарави, отличившись на 91-й минуте матча.
Для итальянца это был третий мяч в текущем сезоне — но при этом все три гола он забил после 90-й минуты, в добавленное арбитром время.
В нынешнем сезоне Серии А никому из игроков чемпионата, кроме Эль-Шаарави, не удавалось забить три мяча после 90-й минуты матча, таким образом, «Фараон» является рекордсменом по этому показателю.
Эль-Шаарави выступает за «Рому» с 30 января 2021 года. Ранее футболист играл за «Дженоа», «Милан» и другие клубы.
В сезоне-2021/22 Стефан Эль-Шаарави провёл за клуб 22 игры.
Портал Transfermark оценивает стоимость Эль-Шаарави в € 7 млн.
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