Эль-Шаарави установил необычное достижение в этом сезоне

«Рома» в 33-м туре Серии А на выезде сыграла вничью с «Наполи» (1:1). Единственный гол за римский клуб с передачи Тэмми Абрахама забил Стефан Эль-Шаарави, отличившись на 91-й минуте матча.

Для итальянца это был третий мяч в текущем сезоне — но при этом все три гола он забил после 90-й минуты, в добавленное арбитром время.

В нынешнем сезоне Серии А никому из игроков чемпионата, кроме Эль-Шаарави, не удавалось забить три мяча после 90-й минуты матча, таким образом, «Фараон» является рекордсменом по этому показателю.

Эль-Шаарави выступает за «Рому» с 30 января 2021 года. Ранее футболист играл за «Дженоа», «Милан» и другие клубы.

В сезоне-2021/22 Стефан Эль-Шаарави провёл за клуб 22 игры.

Портал Transfermark оценивает стоимость Эль-Шаарави в € 7 млн.