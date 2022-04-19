«Интер» планирует летом подписать полузащитника «Айнтрахта»
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Руководство миланского «Интера» в ближайшее трансферное окно планирует усилить свой состав сербским полузащитником франкфуртского «Айнтрахта» Филипом Костичем, сообщает в «твиттере» журналист Флориан Плеттенберг.
По сведениям источника, «нерадзурри» готовы предложить 29-летнему футболисту четырёхлетнее соглашение с зарплатой в € 5 млн в год. Боссы «Айнтрахта» хотят выручить с продажи одного из своих лидеров около €15 млн.
В текущем сезоне Бундеслиги Филип Костич провёл за «Анйтрахт» 27 матчей, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.
Сербский футболист выступает за «Айнтрахт» с 1 июля 2019 года, ранее полузащитник играл за «Гамбург» и другие клубы.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Костича в € 20 млн.
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