«Интер» планирует летом подписать полузащитника «Айнтрахта»

Руководство миланского «Интера» в ближайшее трансферное окно планирует усилить свой состав сербским полузащитником франкфуртского «Айнтрахта» Филипом Костичем, сообщает в «твиттере» журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, «нерадзурри» готовы предложить 29-летнему футболисту четырёхлетнее соглашение с зарплатой в € 5 млн в год. Боссы «Айнтрахта» хотят выручить с продажи одного из своих лидеров около €15 млн.

В текущем сезоне Бундеслиги Филип Костич провёл за «Анйтрахт» 27 матчей, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

Сербский футболист выступает за «Айнтрахт» с 1 июля 2019 года, ранее полузащитник играл за «Гамбург» и другие клубы.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Костича в € 20 млн.