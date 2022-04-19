Стал известен возможный срок контракта Эрика тен Хага с «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг скоро станет главным тренером «Манчестер Юнайтед». В данный момент идут переговоры по сроку контракта английского клуба с тен Хагом. Ожидается, что стороны заключат соглашение сроком на три года с опцией продления ещё на сезон или же сразу на четыре года. Об этом сообщает The Guardian.
Объявление о назначении Эрика тен Хага не ожидается до матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», который состоится сегодня, 19 апреля.
Также в сообщении отмечается, что со Стивом Маклареном и Митчеллом ван дер Гагом сейчас идут переговоры о назначении их на посты ассистентов главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры с «Аяксом» о выплате компенсации за нидерландского специалиста в размере € 2 млн.
- 19 апреля 2022
-
12:18
-
12:17
-
12:10
-
12:00
-
11:43
-
11:42
-
11:32
-
11:25
-
11:24
-
11:21
-
11:11
-
11:05
-
10:57
-
10:52
-
10:47
-
10:39
-
10:37
-
10:24
-
10:21
-
10:20
-
10:12
-
10:11
-
10:04
-
10:00
-
09:48
-
09:34
-
09:33
-
09:24
-
09:20
-
09:13
-
09:06
-
08:54
-
08:47
-
08:30
-
08:03