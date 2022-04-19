Стал известен возможный срок контракта Эрика тен Хага с «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг скоро станет главным тренером «Манчестер Юнайтед». В данный момент идут переговоры по сроку контракта английского клуба с тен Хагом. Ожидается, что стороны заключат соглашение сроком на три года с опцией продления ещё на сезон или же сразу на четыре года. Об этом сообщает The Guardian.

Объявление о назначении Эрика тен Хага не ожидается до матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», который состоится сегодня, 19 апреля.

Также в сообщении отмечается, что со Стивом Маклареном и Митчеллом ван дер Гагом сейчас идут переговоры о назначении их на посты ассистентов главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры с «Аяксом» о выплате компенсации за нидерландского специалиста в размере € 2 млн.