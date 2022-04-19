Дркушич: «Сочи» показал максимум в матче с «Локомотивом»

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2).

«Игра была чрезвычайно эмоциональной. Конечно, если ты забиваешь на 89-й минуте, этому радуются все. А потом ты слышишь, что гол отменён… Это далеко не самое приятное, что хочется слышать. Думаю, мы показали максимум, приложили все усилия, чтобы победить. К сожалению, не удалось. Надеюсь, в следующих играх мы будем набирать по три очка», — сказал Дркушич в видео на клубном YouTube-канале «Сочи».

«Сочи» набрал 43 очка в 25 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (38) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).