Моуринью: я горжусь игроками «Ромы». Мы – семья!

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью опубликовал пост в соцсетях после матча 33-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (1:1).

«Мне понравилось играть на стадионе имени Марадоны. Я горжусь своими игроками. Наша команда – настоящая семья! Жаль, что болельщики «Ромы» не могли прийти на матч. Теперь для нас наступило время поезда и пиццы», — написал Моуринью в своих соцсетях.

Напомним, в матче 33-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Наполи» принимал «Рому». Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе и завершилась ничьей со счётом 1:1.

«Наполи» набрал 67 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Рома» (58) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (71). Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».