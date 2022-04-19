Моуринью: я горжусь игроками «Ромы». Мы – семья!

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью опубликовал пост в соцсетях после матча 33-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (1:1).
«Мне понравилось играть на стадионе имени Марадоны. Я горжусь своими игроками. Наша команда – настоящая семья! Жаль, что болельщики «Ромы» не могли прийти на матч. Теперь для нас наступило время поезда и пиццы», — написал Моуринью в своих соцсетях.
Напомним, в матче 33-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Наполи» принимал «Рому». Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе и завершилась ничьей со счётом 1:1.
«Наполи» набрал 67 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Рома» (58) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (71). Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».
- 19 апреля 2022
-
12:18
-
12:17
-
12:10
-
12:00
-
11:43
-
11:42
-
11:32
-
11:25
-
11:24
-
11:21
-
11:11
-
11:05
-
10:57
-
10:52
-
10:47
-
10:39
-
10:37
-
10:24
-
10:21
-
10:20
-
10:12
-
10:11
-
10:04
-
10:00
-
09:48
-
09:34
-
09:33
-
09:24
-
09:20
-
09:13
-
09:06
-
08:54
-
08:47
-
08:30
-
08:03