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Защитник «Челси» Рюдигер не заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Челси» Рюдигер не заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед»
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер не собирается продолжать карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, манкунианцы были заинтересованы в подписании немецкого футболиста, чей контракт с «Челси» истекает в конце текущего сезона. Рюдигер не собирается уходить в «Манчестер Юнайтед», потому что хочет продолжить карьеру в клубе, выступающим в Лиге чемпионов.

29-летний Рюдигер выступает за английскую команду с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник в 47 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что немец рассчитывает получить контракт в новом на 4 года. По нему он хочет получать € 12,5 млн в год. Помимо этого, защитник требует € 20 млн в качестве подписного бонуса.

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