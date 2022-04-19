Александр Нюбель сказал, что не вернётся в «Баварию», пока там есть Нойер
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Немецкий вратарь «Монако» Александр Нюбель, права на которого принадлежат «Баварии», заявил, что не хочет возвращаться в мюнхенский клуб в ближайшее время.
«В следующем сезоне я буду играть за «Монако». Моё арендное соглашение рассчитано на два сезона, и я не собираюсь возвращаться в Мюнхен летом. Если «Бавария» придумает что-то, давайте поговорим, но мне такой вариант не приходит в голову.
Нойер? Мы говорим о лучшем вратаре всех времён. Я в курсе, что он остаётся. Если на три-четыре года… не знаю, это сложно, клубу придётся принять решение. Для меня нет смысла снова находиться на скамейке запасных, поэтому я думаю, что пока там есть Нойер, я не вернусь в «Баварию», — приводит слова Нюбеля Bild.
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