Александр Нюбель сказал, что не вернётся в «Баварию», пока там есть Нойер

Немецкий вратарь «Монако» Александр Нюбель, права на которого принадлежат «Баварии», заявил, что не хочет возвращаться в мюнхенский клуб в ближайшее время.

«В следующем сезоне я буду играть за «Монако». Моё арендное соглашение рассчитано на два сезона, и я не собираюсь возвращаться в Мюнхен летом. Если «Бавария» придумает что-то, давайте поговорим, но мне такой вариант не приходит в голову.

Нойер? Мы говорим о лучшем вратаре всех времён. Я в курсе, что он остаётся. Если на три-четыре года… не знаю, это сложно, клубу придётся принять решение. Для меня нет смысла снова находиться на скамейке запасных, поэтому я думаю, что пока там есть Нойер, я не вернусь в «Баварию», — приводит слова Нюбеля Bild.