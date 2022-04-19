«Барселона» интересуется хавбеком «Манчестер Сити» Силвой

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва входит в сферу интересов испанской «Барселоны». Об этом сообщает Fichajes.

По сведениям источника, 27-летний португальский футболист также входит в сферу интересов «ПСЖ» и «Ювентуса».

В нынешнем сезоне в 30 матчах английской Премьер-лиги 27-летний Силва забил семь голов и отдал три голевые передачи. Также на его счету два гола и две результативные передачи в девяти матчах Лиги чемпионов.

Соглашение между Силвой и «Манчестер Сити» истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 75 млн.

«Барселона» — «Кадис». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 32-й тур:

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