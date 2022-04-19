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Реакция Бэйла на празднование партнёров по «Реалу» победы над «Севильей»

Реакция Бэйла на празднование партнёров по «Реалу» победы над «Севильей»
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Мадридский «Реал» опубликовал видео из раздевалки команды после победы в матче 32-го тура испанской Примеры с «Севильей» (3:2). На кадрах можно увидеть, как игроки «Реала» аплодируют, поздравляют друг друга, кричат и просто веселятся. Не разделяет общей радости только один игрок — Гарет Бэйл. Видео было опубликовано на YouTube-канале мадридского «Реала».

Валлийский футболист во время празднования стоит в углу раздевалки с отрешённым видом. В то время, как все его товарищи по команде и тренерский штаб прыгают вокруг, поют, дают пять и обнимаются, Бэйл стоит неподвижно, отказываясь присоединиться.