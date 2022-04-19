Реакция Бэйла на празднование партнёров по «Реалу» победы над «Севильей»

Мадридский «Реал» опубликовал видео из раздевалки команды после победы в матче 32-го тура испанской Примеры с «Севильей» (3:2). На кадрах можно увидеть, как игроки «Реала» аплодируют, поздравляют друг друга, кричат и просто веселятся. Не разделяет общей радости только один игрок — Гарет Бэйл. Видео было опубликовано на YouTube-канале мадридского «Реала».
Валлийский футболист во время празднования стоит в углу раздевалки с отрешённым видом. В то время, как все его товарищи по команде и тренерский штаб прыгают вокруг, поют, дают пять и обнимаются, Бэйл стоит неподвижно, отказываясь присоединиться.
Как это часто бывало в нынешнем сезоне, Бэйл не вышел на поле в матче с «Севильей». Он остался на скамейке запасных, наблюдая, как Родриго, Начо, Марко Асенсио и Мариано Диас выходили на замену по решению Карло Анчелотти.
- 19 апреля 2022
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