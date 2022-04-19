Советник президента «Барселоны» Круифф: Дембеле хочет остаться

Советник президента «Барселоны» Йорди Круифф рассказал о ситуации с продлением контракта с нападающим Усманом Дембеле.



«Для нас Усман — важный игрок, который способен вырвать победу. Нам нужны такие футболисты, мы находимся в постоянных поисках подобных игроков. Мы хотим, чтобы Дембеле остался, и сам он этого хочет», – цитирует Круиффа RMC Sport.

В текущем сезоне 24-летний Дембеле сыграл за «Барселону» в 21 матче во всех турнирах, забив два гола, а также отдав девять голевых передач. Контракт французского нападающего с сине-гранатовыми истекает ближайшим летом. Ранее француз отказался продлевать соглашение с каталонцами. Усман Дембеле выступает в составе «Барселоны» с 2017 года, перейдя из дортмундской «Боруссии».

Обамеянг забивает головой с навеса Дембеле:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.