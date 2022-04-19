Советник президента «Барселоны» Круифф: Дембеле хочет остаться

Советник президента «Барселоны» Йорди Круифф рассказал о ситуации с продлением контракта с нападающим Усманом Дембеле.
«Для нас Усман — важный игрок, который способен вырвать победу. Нам нужны такие футболисты, мы находимся в постоянных поисках подобных игроков. Мы хотим, чтобы Дембеле остался, и сам он этого хочет», – цитирует Круиффа RMC Sport.
В текущем сезоне 24-летний Дембеле сыграл за «Барселону» в 21 матче во всех турнирах, забив два гола, а также отдав девять голевых передач. Контракт французского нападающего с сине-гранатовыми истекает ближайшим летом. Ранее француз отказался продлевать соглашение с каталонцами. Усман Дембеле выступает в составе «Барселоны» с 2017 года, перейдя из дортмундской «Боруссии».
Обамеянг забивает головой с навеса Дембеле:
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