Игроку «Динамо» Моро в кровь разбили нос в игре с «Балтикой»

Сегодня, 19 апреля, в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2021/2022 на стадионе «Калининград» проходит матч «Балтика» — «Динамо».

Полузащитнику москвичей Николе Моро разбили в кровь нос. Игрок «Динамо» сразу отправился в раздевалку. Вместо него на поле появился Вячеслав Грулёв.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. На стадии 1/8 финала бело-голубые разгромили на своём поле «Нижний Новгород», а калининградцы оказались сильнее «Чайки» из села Песчанокопского.



Полуфинальные игры запланированы на 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1. Примечательно, что до стадии четвертьфинала нынешнего розыгрыша Кубка России дошли сразу три команды из ФНЛ — «Алания», «Балтика» и «Енисей».