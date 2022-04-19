Фанаты «Ливерпуля» провели акцию в поддержку Роналду. Клопп к ним присоединился

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. К 23-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».

На седьмой минуте встречи болельщики «Ливерпуля» аплодисментами поддержали нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который накануне сообщил о смерти своего новорождённого сына. Португалец не присутствует на этой встрече. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал акцию и тоже поаплодировал вместе с фанатами.

«Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка в 32 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (73) — на втором месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (74).