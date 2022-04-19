Сандро Шварц объяснил замену Паршивлюка в матче с «Балтикой»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу в матче с «Балтикой» в рамках 1/4 финала Кубка России.

«К сожалению, в матче мы допускали достаточно много простых ошибок, не позволивших нам показать ту игру, которую мы можем. Хочется отметить блестящую игру нашего вратаря, а также колоссальную работу тренера вратарей. Совместными усилиями мы смогли добиться этой важной победы. Мы понимали, что нам не нужен риск удаления Паршивлюка. Мы знали, что «Балтика» часто атакует через его фланг, использует много навесных передач. Поэтому решили провести эту замену.

До сегодняшней встречи мы проанализировали много матчей «Балтики». Это команда с тренерским почерком, у которой просматривается чёткая игровая картина. Это неприятный противник для любой команды. «Балтика» сильна в переходных фазах игры. Думаю, у них достаточно хорошие шансы, чтобы выйти в высший дивизион», — цитирует тренера пресс-служба клуба.