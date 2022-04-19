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Шварц рассказал о состоянии Моро. Футболисту разбили нос в кубковом матче с «Балтикой»

Шварц рассказал о состоянии Моро. Футболисту разбили нос в кубковом матче с «Балтикой»
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии полузащитника Николы Моро, получившего травму в матче 1/4 финала Кубка России с «Балтикой».

«По Николе Моро пока не могу дать конкретного ответа. Его повреждение выглядит не очень хорошо. Потребуется время, чтобы оценить и точно сказать, сумеет ли он сыграть против ЦСКА в воскресенье», — сказал Шварц на пресс-конференции.

Денис Макаров открыл счёт в игре на 35-й минуте, навесив с фланга. Полузащитник забежал по флангу и навесил — Константин Тюкавин не дотянулся, а мяч отскочил от газона и попал в дальний угол ворот. На 85-й минуте хозяева восстановили равенство на табло — отличился Ишхан Гелоян. Полузащитник после прострела принял мяч, развернулся и пробил точно в нижний угол ворот. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

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