«Фулхэм» досрочно вышел в английскую Премьер-лигу
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В матче 43-го тура английского Чемпионшипа «Фулхэм» принимал «Престон Норт Энд». Встреча прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На девятой минуте встречи счёт открыл нападающий «Фулхэма» Александр Митрович. На 34-й минуте полузащитник Фабиу Карвалью упрочил преимущество хозяев в счёте. Через семь минут Митрович оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.
«Фулхэм» набрал 86 очков и занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа сезона-2021/2022. Таким образом, за три тура до конца нынешнего розыгрыша турнира лондонский клуб стал недосягаем для занимающего третье место «Хаддерсфилда» (73) и досрочно вышел в английскую Премьер-лигу. «Престон Норт Энд» (58) — на 15-м месте.
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