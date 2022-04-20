В «Балтике» отреагировали на пожар на трибуне во время игры с «Динамо»

Руководитель отдела развития «Балтики» Юрий Аракелян прокомментировал возгорание баннера на игре 1/4 финала Кубка России с «Динамо».

«Сразу отреагировали на загоревшийся баннер, всё было потушено. Внутри клуба и среди болельщиков проведём работу, узнаем, почему так произошло. По поводу антуража: в принципе, мы такое планировали, долго работали совместно с болельщиками над акцией, помогали им всячески. Калининград — один из самых футбольных городов в России.

Что касается матча, мы показали достойную игру против команды, которая борется за чемпионство с петербургским «Зенитом», и доказали в первую очередь сами себе, что готовы играть в Российской Премьер-Лиге. К сожалению, в серии пенальти немножко не хватило фарта. «Динамо» оказалось сильнее, с чем его и поздравляю», — цитирует Аракеляна ТАСС.