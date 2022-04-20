Лаутаро Мартинес прокомментировал победу «Интера» над «Миланом» в Кубке Италии

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал победу команды в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом» (3:0).
«Я очень счастлив. Мы вышли в финал. Мы работаем над тем, что вывести «Интер» на вершину. В этом матче мы снова это доказали. Болельщики довольны. Сегодня на трибунах были мои родители. Я не могу просить большего. Голы и эта победа для них, так как они подталкивают меня постоянно. Клуб очень верит в меня, а я стараюсь отплатить ему на поле хорошей игрой», — цитирует Мартинеса Football Italia.
В этом матче 24-летний аргентинский нападающий отметился дублем. В текущем сезоне Мартинес сыграл за «Интер» в 42 матчах во всех турнирах, забив 19 голов, а также сделав три голевые передачи.
Первый матч команд завершился ничьей со счётом 0:0. Таким образом, «Интер» вышел в финал Кубка Италии, а «Милан» завершил выступление в турнире.
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