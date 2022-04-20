Малафеев: «Зенит» ждёт сложный матч с «Аланией», тяжёлое испытание
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Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка России с «Аланией».
«Алания» показывает хороший футбол, их команда обсуждаема и привлекает внимание болельщиков. «Зенит» ждёт сложный матч, тяжелое испытание, к тому же игра будет проходить на поле соперника. Думаю, болельщики сделают все, чтобы мотивировать свою команду на успех. Ожидаю напряженной игры, много борьбы. Это кубковая игра, где будет решаться выход в полуфинал. Легко «Зениту» точно не будет», — цитирует Малафеева «РБК-Спорт».
Встреча «Зенита» с «Аланией» пройдёт сегодня, 20 апреля, в 17:00 мск. Матч состоится во Владикавказе. Накануне московское «Динамо» стало первым полуфиналистом соревнований.
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