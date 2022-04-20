Рангник: у «Ливерпуля» в составе 25 болидов «Формулы-1»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о возможностях состава «Ливерпуля» после поражения в матче 30-го тура АПЛ со счётом 0:4.
«Юрген пришел шесть лет назад, и вы можете сравнить состав, который он унаследовал, с тем, который есть у него сейчас и осознать, что он финишировал 8-м в том сезоне. Тогда «Ливерпуль» набирал в среднем 1,6 очка за матч, однако с каждым последующим трансферным окном они усиливают свой состав.
Я никого не обвиняю, ни своих игроков, ни кого-либо ещё, но мы просто должны понять, какой состав у них был в наличии. Посмотрите на их скамейку запасных, посмотрите на четырёх игроков, которые даже не попали в основной состав. Только Роберто Фирмино единственный, кто получил травму. Окслейд-Чемберлен, Минамино, Харви Эллиотт – все были в запасе. Это показывает, какое качество и команду они создали вместе, работая с Юргеном в течение последних шести лет.
Дело не только в качестве игроков, но и в том, какой у них менталитет, какая энергия и физическая сила. Я бы сказал, что в их составе присутствует 25 болидов «Формулы-1», — приводит слова Рангника Manchester Evening News.
- 20 апреля 2022
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