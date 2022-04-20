Гути: Рамос думал, Перес сделает всё, что он хочет, но для Флорентино «Реал» превыше всего

Бывший полузащитник «Реала» Гути поделился мнением об уходе защитника Серхио Рамоса из мадридского клуба в «Пари Сен-Жермен».
«Рамос знает, что совершил ошибку, слишком затянув переговоры с «Реалом». Он думал, что Флорентино Перес сделает то, что он хочет, но не понял, что для Флорентино «Реал» превыше всего. По достижении определённого возраста контракт с футболистами в «Реале» продлевается на один гол, но Серхио этого не захотел. Сейчас Рамос сожалеет об уходе, потому что он был легендой «Реала». Он мог завершить карьеру в этом клубе, но не воспользовался возможностью. Он ушёл через чёрный ход», — приводит слова Гути El Chiringuito.
Напомним, Рамос в прошлое летнее трансферное окно перешёл во французскую команду на правах свободного агента. Соглашение Рамоса с «ПСЖ» истекает в 2023 году.
«Севилья» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2021/2022. 32-й тур:
- 20 апреля 2022
-
11:07
-
11:05
-
11:00
-
10:56
-
10:49
-
10:41
-
10:36
-
10:20
-
10:11
-
10:01
-
09:56
-
09:48
-
09:37
-
09:36
-
09:33
-
09:32
-
09:20
-
08:58
-
08:46
-
08:34
-
08:30
-
06:07
-
05:55
-
04:56
-
04:18
-
04:06
-
03:20
-
03:17
-
02:31
-
02:18
-
02:15
-
01:57
-
01:56
-
01:40
-
01:27