Гути: Рамос думал, Перес сделает всё, что он хочет, но для Флорентино «Реал» превыше всего

Бывший полузащитник «Реала» Гути поделился мнением об уходе защитника Серхио Рамоса из мадридского клуба в «Пари Сен-Жермен».



«Рамос знает, что совершил ошибку, слишком затянув переговоры с «Реалом». Он думал, что Флорентино Перес сделает то, что он хочет, но не понял, что для Флорентино «Реал» превыше всего. По достижении определённого возраста контракт с футболистами в «Реале» продлевается на один гол, но Серхио этого не захотел. Сейчас Рамос сожалеет об уходе, потому что он был легендой «Реала». Он мог завершить карьеру в этом клубе, но не воспользовался возможностью. Он ушёл через чёрный ход», — приводит слова Гути El Chiringuito.

Напомним, Рамос в прошлое летнее трансферное окно перешёл во французскую команду на правах свободного агента. Соглашение Рамоса с «ПСЖ» истекает в 2023 году.

«Севилья» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2021/2022. 32-й тур: