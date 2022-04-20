«Локомотив» и «Сочи» обратились в ЭСК РФС после матча 25-го тура РПЛ

«Локомотив» и «Сочи» обратились в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.



Напомним, встреча завершилась со счётом 2:2. «Локомотив» попросил рассмотреть момент с удалением форварда Яна Кухты. На 60-й минуте судья удалил нападающего «Локомотива» Яна Кухту и защитника «Сочи» Родригао за взаимные толчки в штрафной площади сочинцев. Уходя с поля, игроки начали выяснять друг с другом отношения. «Сочи» обратился по поводу неназначенного на 24-й минуте пенальти.



«Сочи» набрал 43 очка в 25 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (38) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).