Вратарь «Динамо» Лещук рассказал, как ему удалось отбить пенальти в матче с «Балтикой»
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как ему удалось отбить пенальти в четвертьфинальном матче Кубка России с «Балтикой» (1:1, 5:4 по пенальти).
«Я был спокоен. Пенальти – это лотерея и больший стресс для полевых игроков, чем для вратаря. Когда футболисты «Балтики» подходили бить, я просто действовал по своей методике.
Как удалось отбить первый же одиннадцатиметровый удар? Всё по той же методике. Из пяти ударов я отбил только один, но ещё два точно мог отразить, так что немного обидно. Но главное, что одного отбитого пенальти хватило, и мы вышли в следующую стадию.
Дмитрий Изотов говорил, что нужно спокойно стоять и работать по игроку, потому что для него это больший стресс, чем для вратаря», — цитирует Лещука пресс-служба «Динамо».
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