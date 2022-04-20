«Динамо» сыграет в полуфинале Кубка России впервые за 10 лет

19 апреля, в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2021/2022 на стадионе «Калининград» проходил матч «Балтика» — «Динамо». Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались москвичи. Таким образом, «Динамо» вышло в полуфинал турнира.

Полуфинальные игры запланированы на 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1. Примечательно, что до стадии четвертьфинала нынешнего розыгрыша Кубка России дошли сразу три команды из ФНЛ — «Алания», «Балтика» и «Енисей».

Это первый полуфинал «бело-голубых» с сезона-2011/12. Тогда клуб добрался до финала, где уступил «Рубину» (0:1).



«Динамо» лишь однажды сумело выиграть Кубок России – в 1995 году в финале была одержана победа над «Ротором» (0:0, 8:7 по пенальти).