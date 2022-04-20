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Лещук – о победе над «Балтикой»: она ничего не даёт. Выиграем Кубок, тогда и порадуемся

Лещук – о победе над «Балтикой»: она ничего не даёт. Выиграем Кубок, тогда и порадуемся
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук поделился эмоциями после победы в четвертьфинальном матче Кубка России с «Балтикой» (1:1, 5:4 по пенальти).

«Мы начали совершать глупые ошибки ближе к концу второго тайма, это и привело к голу. Возможно, какая-то расслабленность появилась. Бывает всякое, смысла обвинять ребят в этом нет, потому что все ошибаются. Мы команда, одно единое целое, и когда кто-то допускает ошибку, мы все вместе должны её исправить. И во время пенальти нам удалось это сделать.

Я не ставил себе цель стать лучшим игроком матча. Цель была сыграть все игры в Кубке на ноль. К сожалению, не получилось, но зато получил этот приз.

Пока чувств особых нет, эта победа ещё ничего не даёт, как и победа в полуфинале. Этот путь очень долгий, и ошибки допускать нельзя. Вот когда выиграем трофей, тогда и будем радоваться, а сейчас просто приятно. Теперь нужно готовиться к следующим играм», — цитирует Лещука пресс-служба «Динамо».

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