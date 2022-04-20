«Енисей» — «Рубин»: составы команд на матч 1/4 финала Кубка России

Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Рубина» на матч 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдёт на стадионе «Центральный» в Красноярске. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Енисей» — «Рубин».



«Енисей»: Опарин, Феррейра, Кичин, Бевеев, Ланин, Шакуро, Зотов, Иванов, Раздорских, Окладников, Глушков.



«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Самошников, Мусаев, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Бакаев, Лисакович.



В 1/8 финала Кубка России «Енисей» разгромил московский «Локомотив» со счётом 4:0, а «Рубин» одолел волгоградский «Ротор» (2:1). Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.